Tennis | Renzi | ‘mamma che match Sinner | ora la finale’

“È stata una stagione da 9 in pagella per il tennis italiano , sarà da 10 l’anno prossimo se dovesse arrivare quello che tutti ci aspettiamo dopo ... (sportface)

Intervenendo oggi al Senato, il leader di Italia Viva-Renew Europe Matteo Renzi si è rivolto al ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il Question time.L’ultima Manovra, come visto, ha confermato le norme relative ai limiti di reddito: non deve superare i 15mila euro. I quasi 1.200 euro dati in busta paga dal 1° gennaio 2023 verranno pienamente ...