Tennis | Pennetta | ' molto contenta per Sinner | si merita questa vittoria | ci farà sognare ancora'

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Sono davveroper Jannik, sigrandesu Djokovic e sono convinta che citante volte". Così all'Adnkronos Flaviacommenta il successo di Janniksu Novak Djokovic in semifinale all'Australian Open. "Ha dato prova di grande consapevolezza nei propri mezzi, ha gestito la partita benissimo, è stato davvero bravissimo -sottolinea la campionessa dello Us Open 2015-. Il suoha raggiunto un livello altissimo e in finale se la gioca alla grande. Favorito? Non voglio fare pronostici e poi le finali sono quasi sempre 50 e 50. Sarà dura come lo è stata oggi e forse anche di più. Io penso che potendo ...