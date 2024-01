Tennis | Djokovic Sinner merita la finale | mai giocato così male

Jannik Sinner è sempre più nella storia del tennis azzurro. Ecco come rivedere l’impresa dell’altoatesino contro Djokovic in semifinale agli ... (cityrumors)

“Mi congratulo con Sinner per aver giocato una grande partita, e un grande torneo finora. È meritatamente in finale. Oggi mi ha completamente ... (ildenaro)

Jannik Sinner si è qualificato con grande carattere alla finale degli Australian Open 2024, infilando sei vittorie consecutive e concedendo un solo set agli avversari. Il tennista italiano ha offerto ...Il fuoriclasse serbo: "Jannik è cresciuto molto, è più preciso e veloce" MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Ci voleva uno splendido Jannis Sinner per condannare Novak Djokovic alla prima sconfitta in ...