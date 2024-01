Tennis | Barazzutti | ' Sinner ora è il più forte al mondo | in finale da favorito'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Dalle ultime partite giocate contro Djokovic avevo capito che il dominio di Nole fosse agli sgoccioli e oggi ne ho avuto la conferma. Jannik non fa che migliorare, tecnicamente e fisicamente e Nole non ce la fa più a stare al suo passo. Oraè il piùgiocatore del". Così all'Adnkronos l'ex capitano azzurro di Coppa Davis Corrado, dopo il trionfo di Jannikin semiall'Australian Open su Novak Djokovic. "Il serbo è il più grande giocatore nella storia del gioco ma non è superman, gli anni passano anche per lui è mi sembra cheabbiamo ormai messo la freccia e sia in corsia di sorpasso -sottolinea l'ex numero 7 del-. Il futuro è diche è in crescita ...