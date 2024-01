Tennis | Australian Open | Vavassori e Bolelli in finale nel doppio | l' impresa vale 2 | 70

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Nove anni dopo il titolo vinto in coppia con Fabio Fognini, Simonetorna inagli, questa volta in coppia con Andrea. Il duo italiano se la vedrà nell'atto conclusivo, senza il favore del pronostico, contro Rohan Bopanna - nuovo numero uno del ranking - e Matthew Ebden, con gli azzurri offerti a 2,70 su Newgioco e 2,75 su Goldbet, in netto svantaggio rispetto alla vittoria degli avversari vista tra 1,43 e 1,44 volte la posta. Per quanto riguarda il set betting comanda il 2-0 per Bopanna-Ebden a 2,18, mentre una nuova vittoria deial terzo set – come in semi– si gioca a 5,40.