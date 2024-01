Tennis | Australian Open | tutta Italia tifa Sinner | tre su quattro puntano sul primo slam di Jannik

Rooma, 26 gen. - (Adnkronos) - Tutta l'Italia sta con Jannik Sinner. Superato Djokovic in semifinale, così come in Coppa Davis pochi mesi fa, il numero uno azzurro si prepara alla sua prima finale ...With Zheng breaking into elite women's tennis, Wang Xinyu reached the US Open round of 16 at 22. Wang Xiyu, also 22, won her first WTA Tour title, and 21-year-old Bai Zhuoxuan elevated her world ...In tennis terms, Djok is three generations (five years per generation ...to start off most of my seasons with a grand slam win and – [I’ve] never lost in the semis or finals of the Australian Open – ...