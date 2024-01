Tennis | Australian Open | Medvedev rimonta e batte Zverev al 5° set | è in finale con Sinner

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Per la terza volta in carriera Daniil Madvedev raggiunge ladell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 27enne russoo, numero 3 del mondo e del seeding, supera inil 26enne tedesco Alexander, numero 6 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 5-7, 3-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5), 6-3 dopo 4 ore e 21 minuti.affronterà inil 22enne italiano Jannik, numero 4 del mondo e del tabellone. Nei precedenti il russo è aventi 6-3 ma ha perso le ultime tre sfide.

Dopo aver eliminato Carlos Alcaraz, Alexander Zverev sfida il numero tre al mondo Daniil Medvedev per raggiungere Jannik Sinner nella finale degli Australian Open 2024. Nel primo set, il russo parte ...Former Georgia men’s tennis player Jan Zielinski has won the mixed doubles draw at the Australian Open, capturing his first Grand Slam title.Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Nove anni dopo il titolo vinto in coppia con Fabio Fognini, Simone Bolelli torna in finale agli Australian Open, questa volta in coppia con Andrea Vavassori. Il duo ...