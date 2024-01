Temptation Island | protagonista dell’ultima edizione svela | “Ho avuto una gravidanza quando avevo 15 anni”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Unadihato un particolare avvenimento del suo passato che finora ha sempre tenuto nascosto. Stiamo parlando di Gabriela Chieffo: Abbiamo conosciuto la ragazza all’interno del villaggio dei sentimenti dove, insieme a Giuseppe Ferrara, ha messo alla prova il suo amore. Qui, dopo una serie di situazioni, ne sono usciti in un primo momento separati. Successivamente però entrambi hanno saputo valutare in modo individuale la loro situazione, andando a fondo ai vari problemi di coppia e così in un secondo momento hanno deciso di dare un’altra occasione al loro amore. Dopo essere tornati dunque insieme i due hanno ripreso la loro quotidianità con più consapevolezza, riuscendo così ad avere una giusta armonia di coppia. Giuseppe e ...

Ieri, durante la puntata del GF, sono state mosse delle accuse contro Perla Vatiero per il suo comportamento da principessa viziata . Ma già in ... (comingsoon)

Dopo la fine di Temptation Island, Andrea Ippoliti ha cercato di recuperare un rapporto con la ex Nathalie Caldonazzo, ma invano. L’attrice, infatti, ...Torna come ogni giorno "La volta buona", il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 14.05. Moltissimi gli ospiti presenti in ...Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Greta Rossetti si è lasciata andare ad una confessione sull'incontro con Mirko Brunetti.