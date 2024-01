Tempo stabile e mite su tutta l' Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) AGI - Nessuna variazione prevista nei prossimi giorni secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici: la terza decade di Gennaio sarà caratterizzata da una situazione sinottica piuttosto anomala con un campo d'alta pressione esteso tra Africa, Europa occidentale e bacino Mediterraneo. Temperature piuttosto elevate, con valori record che si sono registrati nella giornata di ieri in Spagna (+30,7 C a Gavarda nella comunità Valenciana, il giorno più caldo della storia della Spagna nel mese di Gennaio). Anche nel weekend la situazione non troverà cambiamenti con le temperature che subiranno una lieve flessione negativa (specie al sud tra oggi e domani) e nebbie o foschie che insisteranno lungo pianure e vallate. Tale condizione, si legge in una nota del Centro Meteono, potrebbe protrarsi nei giorni della settimana successiva, con i modelli meteorologici che ...