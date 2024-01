Tempesta d' amore | anticipazioni italiane | Josie scopre la verità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ad'le disavventure sentimentali diKlee continueranno ad animare i prossimi episodi. La ragazza, come segnalano ledella soap opera tedesca, riceverà un'appassionante dichiarazione d'da parte di Leon Thormann e tra i due sembrerà nascere una bellissima storia d'. I problemi, però, non tarderanno ad arrivare in quanto Leon non ha ancora confessato adi lavorare per la concorrenza. Ricordiamo che la cuoca, dopo la fallimentare relazione d'con Paul, il quale si è riavvicinato a Constanze ed è tornato tra le sue braccia, si è lanciata a capofitto nella sua nuova avventura imprenditoriale. La ragazza, in particolare, ha inaugurato, presso il Caffè Liebling, una linea tutta ...