Teatro Comunale C’è un nuovo finanziamento

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) TODI –per il, già oggetto da alcuni mesi di un intervento di riqualificazione che si sta avviando a conclusione. Un ulteriore contributo di 187 mila euro, a valere sul bando per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, consentirà di migliorare questo gioiello ottocentesco. Il progetto dell’amministrazioneè risultato tra i dieci selezionati, avvalorando il buon lavoro di progettazione e di programmazione che si sta facendo per valorizzare uno dei tanti beni monumentali cittadini, fulcro di una intensa attività culturale che lo vede utilizzato per quasi un centinaio di giornate all’anno. Serrato il cronoprogramma delintervento. Gli uffici dovranno trasmettere entro il 28 febbraio il progetto esecutivo, che ...