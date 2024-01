Taylor Swift vittima dell’AI ma non è l’unica | le foto senza veli deepfake

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nelle ultime ore c’è stata una diffusione sulla piattaforma X disessualmente espliciti riguardanti la cantante, e sono diventati immediatamente virali. Queste immagini, che hanno raggiunto oltre 27 milioni di visualizzazioni, 24000 repost e più di 260.000 “Mi piace” in appena 19 ore, hanno sollevato questioni cruciali sulla manipolazione dei contenuti digitali e sulla responsabilità delle piattaforme online.a una partita di football: immagini false Sono state diffuse delle immagini decisamente realistiche divestiti durante una partita dei Kansas City Chiefs, squadra dove gioca il suo fidanzato Travis Kielce. Ma questo non è mai accaduto. Si chiamanoe sono video o ...

Sono virali gli scatti fake della cantante che appare nuda tra i tifosi di football americano. Sul social network X - un tempo noto come Twitter - ... (repubblica)

L’uomo, del quale non si conosce l’identità, è stato Arrestato dalla polizia di New York: pare gravitasse intorno all'appartamento della cantante da ... (diredonna)

(Adnkronos) – In un caso esemplificativo della crescente diffusione di pornografia generata da intelligenze artificiali, si è verificato un episodio ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – In un caso esemplificativo della crescente diffusione di pornografia generata da intelligenze artificiali, si è verificato un ... ()

In un caso esemplificativo della crescente diffusione di pornografia generata da intelligenze artificiali, si è verificato un episodio controverso ... (metropolitanmagazine)

Nelle ultime ore, i social media sono stati invasi di immagini false che ritraggono Taylor Swift nuda, seminuda o in atteggiamenti sessualmente ... (cinemaserietv)

Nelle giornata di ieri un account X ha pubblicato una serie di immagini di Taylor Swift realizzate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che in poco tempo sono diventate virali. Queste immagini ...Taylor Swift è solo l'ultima di tante celebrità interessate dal fenomeno del deep fake; ossia, per i pochi che non lo sanno ancora, la ...I deep nude della cantante diventano virali mentre la piattaforma fatica a eliminarle. Intanto i fan si mobilitano sul social al grido di “Protect Taylor Swift” (ANSA) ...