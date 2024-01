Taylor Swift | le sue foto oscene in AI dilagano sui social e i fan si infuriano

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nelle ultime ore, imedia sono stati invasi di immagini false che ritraggononuda, seminuda o in atteggiamenti sessualmente espliciti; molti account che hanno postato queste, generate attraverso l’uso (o forse sarebbe meglio dire l’abuso) dell’intelligenza artificiale, sono stati prontamente bannati, ma è ancora possibile rintracciare alcune immagini che ritraggono il corpo della fintaricoperto di vernice bianco – rossa, con scritte volgari e ammiccanti che lasciano ben poco spazio alla fantasia, distribuite sui seni e sul sedere. In altreancora, invece, l’artista appare in versione curvy o con una fisicità molto florida. Il riferimento cromatico non è comunque casuale; il bianco e il rosso sono i colori dei Kansas City Chiefs, la squadra di Travis ...