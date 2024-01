Taxi a Milano | per acquistare le nuove licenze sconti fino al 40% | chi ne ha diritto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 – Saranno 150, su un totale di 450, leper le quali sono previste riduzioni del contributo da versare. Lo ha stabilito la Giunta comunale diaggiornando linee guida del concorso straordinario (in base al DL 104 del 10 agosto 2023 convertito in legge 136/2023) per leper le auto bianche in città. Chi avrà lo sconto Glisaranno destinati a 50riservate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità, altre 50 avranno la riduzione ma saranno vincolate, per 5 anni dalla data di assegnazione, a svolgere il servizio negli orari individuati dall’Amministrazione come più critici, ovvero notturni e weekend, le ultime 50 saranno ...