Tajani a Netanyahu | per l’Italia soluzione a due popoli | due Stati

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "Al premier israelianoho chiesto rafforzamento di iniziative umanitarie per civili palestinesi e offerto l`impegno del Governo italiano per la ricostruzione.Per l'Italia la"due, due" è unica via per un futuro di pace e sviluppo per iisraeliano e palestinese". Lo scrive su X il ministro degli Esteri italiano Antoniodopo un incontro col primo ministro israeliano.