Tajani | 30 anni FI | decisi a proseguire

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 19.45 "Fieri dei nostri 30e determinati ad andare avanti".Così il segretario di FI, al meeting per i 30della discesa in campo di Berlusconi. "Qualcuno pensava che dopo la morte di Berlusconi FI dovesse retrocedere.Invece siamo in cima alla classifica", dice. "Non c'è un erede di Silvio Berlusconi,siete tutti voi". Alle Europee "otterremo più voti di quanto si pensi.C'è lo stesso entusiasmo del '94" Nel governo "La linea di FI vince senza minacce,come sulle privatizzazioni".Anche sulla Giustizia "battaglia giusta".