Svizzera | il messaggio del nuovo console d’Italia a Ginevra

(Di venerdì 26 gennaio 2024) di Nicoletta Piccirillo Care e cari connazionali, nell’assumere con orgoglio ed entusiasmo l’incarico diGeneralerivolgo a tutti voi il mio più caloroso saluto e gli auguri per un felice 2024. E’ per me un immenso onore poter svolgere questo prestigioso incarico alla guida di una sede consolare chiamata a servire oltre 130.000 concittadine e concittadini dei Cantoni di, Vaud e Vallese che abbracciano una vasta area del territorio elvetico. Assolverò questo impegno nella consapevolezza che dietro l’erogazione di ogni servizio consolare ci sono le esigenze di vita di ciascuno di voi e insieme alla squadra del Consolato Generale compirò ogni sforzo per rendere il più possibile efficienti i nostri servizi e per individuare soluzioni attente alle necessità di una comunità di cui andiamo ...