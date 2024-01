Sviluppo turistico del territorio | Fondamentale l’extralberghiero

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) TERNI Il comparto extralberghieroper lodel Ternano. E’ quanto emerso dall’indagine di Confcommercio Terni (nella foto il presidente Stefano Lupi) e Federalberghi Umbria sulle strutture alberghiere ed extralberghiere dei territori Ternano, Narnese, Valnerina e Amerino, presentata in Camera di Commercio. Per Confcommercio la tipologia di offerta ricettiva extralberghiera "costituisce ormai una componenteper lodel, sia per i numeri che la rappresentano che per la dinamicità espresse dalle imprese". Sulle 6.600 strutture regionali che offrono 97.988 posti letto, la ricettività extralberghiera concorre per il 93,3% delle strutture e per il 74,2 % dei posti letto. "L’indagine ha coinvolto 90 ...