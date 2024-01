Suning e LionRock | una quota Inter in ballo! Opzione scaduta ? CdS

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il futuro societario dell’rimane un tema abbastanza caldo, ma a maggio si saprà certamente di più. Intanto, è arrivata la scadenza traCapital. DOPPIA? A maggio si deciderà il futuro societario dell’: infatti, la scadenza del prestito con Oaktree è ormai agli sgoccioli. Senon riuscirà a ripagare il debito col fondo americano, allora sarà lo stesso fondo a prendersi il club. Intanto, la stessa, società di proprietà della famiglia Zhang, rimane in contatto conCapital. Quest’ultimo è un fondo di private equity, con sede a Hong Kong, che aveva acquistato nel 2019 il 31% delle quote dell’dall’allora presidente Erik Thohir. Trae ...

"Un retroscena mai pubblicizzato, ma emerso successivamente, è l’accordo tra LionRock e Suning, in base al quale quest’ultima manteneva il diritto di acquistare per 167 milioni (più interessi) la ...A maggior ragione considerando che a corroborare l’impegno a riacquistare le quote di LionRock c’è una garanzia personale di Zhang Jindong, padre di Steven. Ad avvalorare la tesi contribuisce il fatto ...Troppe spesso nei social volano insulti gratuiti. Parole infamanti scritte quasi sempre da account fasulli. Probabilmente non si è ancora capito, purtroppo, il peso che certe ...