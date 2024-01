Sul binario dell’orrore | Viaggio nel lager di Auschwitz-Birkenau

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sulneldi, un monito per l’umanità Preparare una valigia può essere un momento eccitante, preludio del godimento dell’imminente partenza; oppure, una grande fonte di stress, nel tentativo di riempire un contenitore di dimensioni ridotte, anticipando, mentalmente, i possibili bisogni, per affrontare qualche giorno lontano da casa. Come sarà mai stato riempire una valigia senza preavviso, in soli dieci minuti, svegliati nel cuore della notte, minacciati con le armi, costretti a lasciare la propria casa, senza conoscere la destinazione e senza sapere se e quando vi si potrà fare ritorno? Tante domande sorgono quando ci si trova a visitare il Museo Memoriale Di “”, famigerati ...