Suez | Onu | -42% traffico commerciale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 11.12 In due mesi il traffico che passa per il Canale di Suez è diminuito del 42% a causa degli attacchi degli Houthi dello Yemen alle navi cargo, costrette a navigare attorno al Capo di Buona Speranza (Sud Africa). Lo afferma il capo della conferenza delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo (Unctad), Hoffman. "Preoccupati che gli attacchi alle spedizioni nel Mar Rosso stiano aggiungendo tensioni al commercio, esacerbando le perturbazioni commerciali esistenti dovute alla geopolitica e ai cambiamenti climatici"

Il transito delle navi commerciali attraverso i due strategici canali si è ridotto drasticamente, i prezzi per il prolungamento delle rotte e fanno aumentare anche le tariffe di alcuni porti.