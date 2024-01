Suez | l' Italia brucia 95mln al giorno Piccole e medie imprese a rischio

Con la crisi dei traffici per la siccità in America Centrale e gli attacchi Houthi nel Mar Rosso, il Mediterraneo rischia l'isolamento. Trieste ... (huffingtonpost)

L’Italia, in particolare, è fortemente coinvolta, poiché deve proteggere un valore di ben 154 miliardi di euro, che rappresenta l’import ed export marittimo che transita attraverso il Canale di Suez.Una crisi quella del Mar Rosso che ha ripercussioni immediate anche sull’economia italiana. I ribelli Houthi yemeniti hanno ...Solo nel 2023 il flusso di valore transitato attraverso il canale di ...Secondo una stima di Confartigianato, negli ultimi tre mesi, l’Italia ha perso 3,3 miliardi, pari a 35 milioni al giorno, per mancate o ritardate esportazioni e 5,5 miliardi (60 milioni al giorno) per ...