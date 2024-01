Sudafrica contro Israele | sentenza tribunale dell' Aia | Genocidio a Gaza | palestinesi hanno diritto a essere protetti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La causa intentata dalha avuto la sua prima. La giudice Joan Donoghue ha ordinato adi "prendere tutte le misure per prevenire qualunque atto di", aggiungendo che "almeno alcuni atti potrebbero". Lo Stato ebraico è invitato

In questi giorni si sta giocando la Coppa d’Africa e due calciatori del Mali , Yves Bissouma e Moussa Diarra, hanno contratto la malaria . Giocano ... (ilnapolista)

La Corte internazionale di Giustizia dell'Aja ha respinto la richiesta di Israele di archiviare il procedimento avviato dal Sudafrica.Media israeliani affermano che ci sarebbe un'intesa di base con Hamas sulla maggior parte dei termini di un nuovo accordo per la liberazione degli ostaggi. Il movimento islamista ...La Corte internazionale di giustizia dell'Aia ha accettato di pronunciarsi in merito alla denuncia per genocidio presentata dal Sudafrica contro Israele nella Striscia di Gaza. "Alcune accuse mosse ...