Su Rai 1 torna lo show con Virginia Raffaele e le sue maschere, ospite anche Francesca Michielin (Di venerdì 26 gennaio 2024) Terzo e ultimo giro di giostra per Colpo di luna, che torna stasera alle 21.30 su Rai 1. Alla conduzione la poliedrica Virginia Raffaele, intenta ad accompagnare il pubblico nel mondo in cui è cresciuta, quello del Luna Park. Un viaggio quasi onirico tra giochi, ricordi e suggestioni in compagnia degli ospiti che si avvicendano sul palco. Virginia Raffaele in prima serata su Rai 1 con “Colpo di Luna” X ... Leggi tutta la notizia su iodonna (Di venerdì 26 gennaio 2024) Terzo e ultimo giro di giostra per Colpo di luna, chestasera alle 21.30 su Rai 1. Alla conduzione la poliedrica, intenta ad accompagnare il pubblico nel mondo in cui è cresciuta, quello del Luna Park. Un viaggio quasi onirico tra giochi, ricordi e suggestioni in compagnia degli ospiti che si avvicendano sul palco.in prima serata su Rai 1 con “Colpo di Luna” X ...

Advertising

Notizie Correlate Su Rai 1 torna lo show con Virginia Raffaele e le sue maschere, ospite anche Francesca Michielin

Altre notizie Su Rai 1 torna lo show con Virginia Raffaele e le sue maschere, ospite anche Francesca Michielin

Per un nuovo domani: Neri Marcorè racconta la storia dimenticata di un gruppo di ebrei in ‘internamento libero’ “Per un nuovo domani” è una coproduzione Rai Fiction e Alfea Cinematografica, realizzata con il Patrocinio di Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea Cdec Onlus di Milano, la ... “Per un nuovo domani” è una coproduzione Rai Fiction e Alfea Cinematografica, realizzata con il Patrocinio di Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea Cdec Onlus di Milano, la ...

". Brignone: "Calendario fitto" SCI ALPINO - Il commento a caldo delle azzurre dopo la prima discesa del trittico di gare di Coppa del Mondo a Cortina, caratterizzata dalle numerose cadute, al ...

La Rai e l’ATP hanno prolungato per altre due stagioni, fino al 2025, l’accordo per la trasmissione delle ATP Finals di tennis, in programma a novembre a Torino. Il torneo di fine anno riservato ai ...