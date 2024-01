Stupro in un parco di Milano | arrestato 25enne | la vittima fu indotta a bere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si era allontanata da casa dopo una discussione in famiglia. La ragazza, maggiorenne con diverse fragilità, aveva incrociato un uomo che l’aveva convinta a seguirlo in un’area isolata di unnella periferia nord di. Dopo averla fatta, l’aveva stuprata. La Polizia oggi hasu ordine del giudice per le indagini preliminari di, un cittadino romeno di 25 anni, per la violenza sessuale. I fatti risalgono alla fine di ottobre 2023. Stando alle indagini laera stata costretta auna quantità di alcol fino quasi a perdere i sensi. Terminata la violenza, l’uomo si era allontanato, mentre la giovane ha allertato i soccorsi, dopo essere riuscita a riprendere coscienza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.