Stupendo | inflessibile Jannik Sinner

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sono trascorsi 55 minuti tra il primo e il secondo matchpoint a favore di. Tra l’uno e l’altro il dubbio è proliferato come erba cattiva; l’incertezza, la paura, il pensiero irrazionale secondo cui Novak Djokovic, anche in una delle sue versione più ridotte ed esauste, ce l’avrebbe potuta fare, una volta ancora. Un pensiero, appunto, irrazionale, perché non c’era nessuna traccia, nel mondo che possiamo vedere con gli occhi e toccare con mano, per cuiavrebbe potuto perdere la partita. Questo però è il dono dello stregone nero Novak Djokovic: far germogliare il dubbio, nel cuore altrui, che il tennis possa spingersi oltre tutto ciò che è visibile; il tennis, allora, non come un universo di dritti e rovesci, ma come uno di rabbia, paura, conflitto e intricati labirinti mentali e ...