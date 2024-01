Striscia la Notizia | lo strano caso dei brani in gara al Festival | ”Com’è possibile che Amadeus abbia scelto quelli scritti dagli stessi autori?”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Questa sera ala, Pinuccio indaga suldeialdi Sanremo presentati. Le anticipazioni.lainal:l’inviato Pinuccio indaga Ufficio StampalaQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Rai Scoglio 24”, con Pinuccio che evidenzia alcune coincidenze legate alla prossima edizione deldi Sanremo. In particolare, l’inviato del tg satirico ...

Striscia La Notizia : stasera un nella nuova puntata in onda dalle 20:35 su Canale 5, nel nuovo servizio di Luca Abete ri torna sugli scontrini ... (metropolitanmagazine)

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia , il popolare tg satirico di ... (tutto.tv)

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia , il popolare tg satirico di ... (tutto.tv)

Francesca Manzini, attrice, imitatrice e conduttrice di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti, ha aperto il suo cuore in un’intervista per ... (donnapop)

La Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dal Sudafrica contro Israele per l'aggressione nella Striscia di Gaza dopo gli attentati terroristici di Hamas del 7 ottobre scorso. La massima Corte ...Il conflitto tra Israele e Hamas a Gaza è arrivata al giorno 112, strage di civili: il bilancio di morti e feriti ...Gli Stati Uniti hanno creato un canale con Israele per discutere degli episodi in cui la popolazione e le strutture civili della Striscia di Gaza restano vittime di azioni dell'esercito israeliano, ...