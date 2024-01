Striscia la Notizia | conduttrice rivela di aver rischiato la morte «Pesavo 92 chili | poi 47»

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Francesca Manzini, attrice, imitatrice edilaal fianco di Gerry Scotti, ha aperto il suo cuore in un’intervista per il magazine GENTE, in cui ha parlato senza censura delle malattie che hanno tormentato la sua vita. Il volto di Canale 5 ha combattuto duramente contro due diversi disturbi alimentari: prima l’anoressia e poi la...

La Corte internazionale di giustizia dell’Aja si pronuncerà in merito alla denuncia per genocidio presentata dal Sudafrica contro Israele nella Striscia di Gaza. Secondo la giudice Joan E. Donoghue ...mentre ha stabilito che Tel Aviv deve prendere “provvedimenti immediati per consentire aiuti umanitari e beni di prima necessità alla Striscia di Gaza”. La Corte ha anche chiesto il “rilascio degli ...La massima Corte di Giustizia delle Nazioni Unite ha ordinato a Israele di prevenire «atti di genocidio», ha chiesto di limitare morti e danni ai civili, ma non è arrivata a imporre la sospensione ...