Strepitoso Sinner | batte Djokovic | è in finale agli Australian Open

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La semidegli2024, attesa con grande trepidazione dentusiasti del tennis italiani, è stata segnata dalla brillante vittoria di Jannik. L’atleta altoatesino ha sconfitto Novak, numero uno nel ranking mondiale, in quattro set mettendo a segno il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3, e si è così assicurato un posto in. È importante sottolineare che questo è stato il settimo incontro tra i due tennisti, con ben cinque sfide avvenute negli ultimi mesi. Il tabellino, inclusa la sfida di Wimbledon, dominata dal serbo in tre set, e le due partite delle ATP Finals di Torino, segnava un pareggio nei risultati. Senza dimenticare la storica vittoria dial torneo di Davis a Malaga, sia nel singolo che nel ...

