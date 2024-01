Straordinario Sinner | elimina Djokovic | è in finale all' Australian Open

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Grande impresa di Jannik. L'azzurro oggi, venerdì 26 gennaio, ha battuto in semiNovakin 4 set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3.è così per la prima volta inin un torneo del Grande Slam e domenica 28 gennaio giocherà per il suo prestigiosissimo titolo...

Torino – La terza vittoria di Jannik Sinner su Daniil Medvedev in stagione arriva a Torino (nel 2023 e in finale sia a Pechino che a Vienna). E ... (ilfaroonline)

Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Australian Open batte ndo il serbo Nole Djokovic , numero uno del mondo, per 6-1 6-2 6-7 6-3. La ... (panorama)

Nel primo set, Jannik Sinner stupisce con un recupero straordinario, conquistando il servizio di Nole e portandosi avanti 2-0. Nonostante Djokovic inizi a carburare, Sinner mantiene il vantaggio e chi ...Che Jannik Sinner fosse un altro rispetto alla semifinale giocata ... il coach australiano che insieme a Simone Vagnozzi ha trasformato uno straordinario talento in un campione capace di battere Novak ...Melbourne, 26 gen. - (Adnkronos) - Jannik Sinner è in finale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoa ...