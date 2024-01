Straordinario Sinner | batte Djokovic e vola in finale agli Australian Open

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Janniksi è qualificato per ladeglindo il serbo Nole, numero uno del mondo, per 6-1 6-2 6-7 6-3. La partita è stata a lungo senza storia, con l'italiano perfetto e ilin grande difficoltà (troppi errori forzati). Nel terzo setha avuto un match point nel tie break, annullato sul servizio dell'avversario. Poi il quarto set con break conquistato subito. Perè la prima volta in unadello Slam: incontrerà il vincente dell'altra semitra Zverev e Medvedev.vede chiudersi a 33 la striscia di partite vincentidove non perdeva ...

Torino – La terza vittoria di Jannik Sinner su Daniil Medvedev in stagione arriva a Torino (nel 2023 e in finale sia a Pechino che a Vienna). E ... (ilfaroonline)

Che Jannik Sinner fosse un altro rispetto alla semifinale giocata ... il coach australiano che insieme a Simone Vagnozzi ha trasformato uno straordinario talento in un campione capace di battere Novak ...Melbourne, 26 gen. - (Adnkronos) - Jannik Sinner è in finale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoa ...