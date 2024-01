Strage Sinnai | assolto Beniamino Zuncheddu | è libero dopo oltre 30 anni di carcere

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È statoed è, l'uomo inda più di 30per ladi Cuili is Coccus a, in Sardegna, in cui furono uccisi tre pastori nel 1991 e una quarta persona rimase gravemente ferita. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma al termine del processo di revisione. È statocon la formula "per non aver commesso il fatto". L'ex pastore stava scontando una pena all’ergastolo. Nel pomeriggio il procuratore generale della Corte di Appello di Roma, aveva chiesto l'assoluzione., 59, era stato condannato all’ergastolo ed è rimasto in prigione più di 32. Il 25 novembre scorso - su decisione dei giudici della ...

Beniamino Zuncheddu, oggi a Roma la sentenza definitiva Davanti alla Corte d’Appello in Via Golametto a Roma, si terrà una manifestazione organizzata dal Partito Radicale Di: Redazione… Leggi ...(ANSA) - ROMA, 26 GEN - È stato assolto ed è libero Beniamino Zuncheddu, l'uomo in carcere da 33 anni per la strage del Sinnai del gennaio del 1991 in cui morirono tre pastori. Lo hanno deciso i ...Beniamino Zuncheddu è stato assolto ed è libero. L'uomo era in carcere da 33 anni per la strage di Sinnai (Cagliari) del gennaio del 1991. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma al ...