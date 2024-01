Strage di Mestre | l’autista del bus non ha avuto un malore | è morto per la caduta dal cavalcavia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Venezia, 26 gennaio 2024 – Non è stato undela causare l’incidente dell’autobus di, Alberto Rizzotto non aveva problemi al cuore. Lo ha escluso la perizia sul muscolo cardiaco del 40enne che lo scorso 3 ottobre era al volante del mezzo elettrico precipitato dalVempa. Un risultato che conferma i primi elementi emersi subito dopo l’autopsia sulla salma dell’uomo, ma contentatasi dai consulenti di parte, che avevano ipotizzato una coronaria parzialmente ostruita. Come èRizzotto è deceduto per lo sfondamento del cranio e non per un– come inizialmente si era stato ipotizzato dagli inquirenti – a seguito delladel pullman da un'altezza di oltre 10 metri. Questi sono i primi risultati ...