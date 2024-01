(Di venerdì 26 gennaio 2024) Per me "è ladi un": lo ha dettola sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma che lo haquesta sera nel corso del processo di revisione per ladi Cuili is Coccus a, in Sardegna , in cui furono uccisi tre pastori nel 1991. Alladell’udienza la decisione è stata salutata dagli applausi dei presenti., 59, è...

