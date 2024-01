Strada da incubo | ma inevitabile | Ogni mattina tanta paura e danni

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È diventata unper tanti automobilisti: stretta e pericolosa, la porzione didel tratto di Provinciale 116 che collega Caselle Landi all’imbocco con la Provinciale 27 per Meleti si trasformain un terno al lotto. Poi, se ci si mettono anche la nebbia o l’asfalto viscido, la situazione si aggrava e l’indice di pericolosità della carreggiata aumenta vertiginosamente. In questo tratto arginale, nella profonda Bassa, la striscia d’asfalto di circa due chilometri è piena di curve, sopraelevata rispetto ai terreni e molto stretta: ma si tratta comunque di uno snodo importante di collegamento. La percorregiorno un gran numero non solo di auto ma pure camion, trattori, autobus di linea e scolastici. E proprio questa commistione di mezzi tante volte, soprattutto quando il ...