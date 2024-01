Storia diplomatica | Marco Giunio Bruto

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Cepione, o Marcus Iunius Brutus Caepio, fu il primo console romano ; nacque nell’ 85 a.c. e morì nel 42 a.c.. Fu un senatore romano della tarda Repubblica romana che passò allain quanto uno degli assassini di Giulio Cesare.fu per alcuni un grande eroe, ma con angolazioni molto strane. Una figura poco simpatica perchè apparentemente idealista ma in realtà con un grande livore immotivato nei confronti di Cesare, se non forse per un’invidia nascosta. Un uomo che cambiò spesso idee e partito ma con una tale veemenza che lo fece sembrare sincero ma pazzo. Non ebbe vita serena, già rimasto orfano nelle lotte che si scatenarono alla morte di Silla, qui da parte del partito mariano, restò orfano.era figlio dell’omonimo tribuno della plebe ...

