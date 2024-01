Stop ai cortei pro Gaza | ma i Giovani palestinesi confermano gli appuntamenti a Milano | Roma | Napoli e Cagliari

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Scendiamo in piazza contro i divieti perché abbiamo memoria”. È quanto annunciano su Instagram i, chepro Palestina del 27 gennaio, in concomitanza con il Giorno della Memoria, a. “La repressione – scrivono – non ci fermerà”. “Rispetto a quello che sta pagando il nostro popolo per la propria libertà questo piccolo atto di disobbedienza civile è un rischio trascurabile, anche considerando che, fino a prova contraria, manifestare è ancora un diritto in Italia” aggiungono i. “Il ministro Piantedosi – si legge nel post dei– vieta idel 27 gennaio perché ...

Corteo pro Palestina a Roma nel Giorno della Memoria: stop della Questura Maya Issa: "Fatto grave" Giovani Palestinesi Italia: "Scendiamo in piazza" Comunità ebraica prima dello stop della Questura: ...Roma ha ufficialmente chiesto il rinvio. Milano si muove per fare lo stesso. Alla vigilia delle celebrazioni per la Giornata della memoria in Italia crescono le polemiche per le manifestazioni pro ...E' scontro sui cortei pro-Palestina in programma domani, nel Giorno della Memoria. Dopo gli stop annunciati, sale la protesta dei Giovani Palestinesi: che annunciano: "Scenderemo in piazza lo stesso".