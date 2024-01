Stoccarda – RB Leipzig – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La terza affronta la quarta in un’intrigante sfida di Bundesliga sabato 27 gennaio pomeriggio, quando loospiterà l’RBalla MHPArena. A metà classifica, un solo punto separa le due squadre, che arrivano a questo appuntamento con una serie di sconfitte consecutive in campionato. Il calcio di inizio di– RBè previsto alle 15:30 Anteprima della partita– RBa che punto sono le due squadreDopo aver vinto quattro partite consecutive tra l’11 novembre e il 6 dicembre, loha visto sfumare le sue speranze di titolo e ora è aggrappato a un posto tra le prime quattro, avendo vinto solo una delle ultime cinque partite di Bundesliga. Sei giorni dopo la sconfitta per 3-1 in ...