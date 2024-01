Stazione Afragola e rincari parcheggio | Federconsumatori Campania ricorre al Tar

(Di venerdì 26 gennaio 2024)annuncia di aver presentato ricorso al TAR dopo il “silenzio durato mesi di RFI e Metropark” alla richiesta di accesso agli atti avanzata dalla associazione dei consumatori per verificare quanto giustificati potessero essere gli aumenti per parcheggiare l’auto negli spazi dellaAlta Velocità di. Ricapitolando brevemente quanto porta al ricorso di queste ore: nei primi giorni dello scorso novembre Metropark, società affidataria da RFI della gestione delnellaferroviaria della provincia napoletana, ha aumentato i prezzi della sosta quasi raddoppiandoli (la tariffa oraria è passata da 80 centesimi a 1,50 euro, mentre quella giornaliera da 4 a 7 euro). Ne è seguita, su impulso di centinaia di segnalazioni arrivate da ...

L'articolo Tariffe parcheggio stazione AV Afragola , il sindaco : “A lavoro per sconto ai residenti” sembra essere il primo su Teleclubitalia notizie ... (teleclubitalia)

Benevento, operaio morto alla stazione ferroviaria: il processo Rete Ferroviaria ...le accuse di omicidio colposo per la morte di Tommaso De Luca, operaio 58enne di Afragola, deceduto in seguito ad ...I truffatori residenti a Napoli avevano orchestrato un inganno nei confronti di un 80enne che aveva fornito le credenziali dell'home banking ...I carabinieri della locale stazione, al termine di un'articolata attività investigativa ...cinque persone residenti tra Napoli e provincia, in particolare ad Afragola e Torre del Greco. Il tutto ...