Stato civile e certificati anagrafici | nei piccoli comuni si richiedono alle Poste | decreto al via

"Siamo di fronte a un nuovo 'crinale apocalittico' per usare ...al conflitto in Medio Oriente e parlato delle “numerose vittime tra la popolazione civile palestinese nella striscia di Gaza”. Israele ...«Il sistema museale- ha spiegato Francesco Fioretti presidente del museo marmorese- intende coinvolgere il più possibile tutte le parti della società civile in un processo ...paesaggisti ed altre ...Roma, 26 gen. (askanews) - "Coloro che hanno sofferto il turpe tentativo di cancellare il proprio popolo dalla terra sanno che non si può negare a un altro popolo il diritto a uno stato". Lo ha detto ...