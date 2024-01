Stato civile e certificati anagrafici | nei piccoli comuni si richiedono alle Poste | decreto al via

«Coloro che hanno sofferto il turpe tentativo di cancellare il proprio popolo dalla terra sanno che non si può negare a un altro popolo il diritto a uno stato». Lo ha detto ...Roma, 26 gen. (askanews) - "Coloro che hanno sofferto il turpe tentativo di cancellare il proprio popolo dalla terra sanno che non si può negare a un altro popolo il diritto a uno stato". Lo ha detto ...«Sentiamo crescere in noi, di giorno in giorno, l'angoscia per gli ostaggi nelle mani crudeli di Hamas. L'angoscia sorge anche per le numerose vittime tra la popolazione ...