Sport in tv oggi venerdì 26 gennaio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di262024. Gli occhi sono su Melbourne, dove alle 04:30 del mattino Jannik Sinner scende in campo per la sua semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Alle 09:30 sarà il turno di Medvedev-Zverev, in un’altra giornata ricca di appuntamenti. Da non perdere anche la discesa libera femminile da Cortina, con le azzurre protagoniste. Di seguito ecco lazione odierna nelle comode grafiche diface.Face.

Oggi, venerdì 26 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dot ...Oggi, venerdì 26 gennaio, una nuova giornata dedicata agli sport invernali tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun ...Una notizia molto amara per i tifosi del Dortmund!Secondo le informazioni della BILD, il super tifoso Gregor Kopil (26 anni) ha saltato per due giorni ...