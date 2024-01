Spider-Man 4 | Andrew Garfield e Tobey Maguire potrebbero tornare | ma i fan si lamentano dei rumor sulla trama

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Secondo un recente, Sony vorrebbe farin-Man 4 dopo il successo di-Man: No Way Home. Secondo un recente, la Sony vorrebbe farin-Man 4 dopo l'enorme successo di-Man: No Way Home. Inoltre, sempre secondo la stessa fonte, ovvero il noto scooper Daniel Richtman, anche Vincent D'Onofrio sarebbe in trattative per riprendere il ruolo di Wilson Fisk/Kingpin nel prossimo stand-alone sull'Uomo Ragno. Sempre Richtman accenna anche a un possibile conflitto di interessi, con il presidente dei Marvel Studio Kevin ...