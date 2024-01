Speed skating | record nazionale per David Bosa! Terzo posto sui 1000 | primato del mondo per Jordan Stolz!

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lo Utah Olympic Oval di Salt Lake City, negli USA, si conferma anello velocissimo e vede cadere un altro: nella prima gara suimetri maschili della quinta tappa di Coppa del2023-2024 di, il padrone di casaStolz firma il nuovodel, andando a vincere la gara in cui sale sul gradino più basso del podioBosa, mentre la piazza d’onore va al cinese Zhongyan Ning. Lo statunitenseStolz griffa il nuovodelin 1:05.37, cancellando il precedente, ottenuto sempre sulla pista di Salt Lake City il 15 febbraio 2020, dal russo Pavel Kulizhnikov in 1:05.69. L’americano, nell’occasione, lima anche ...

