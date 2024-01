Spari sulla folla a Gaza Venti palestinesi uccisi Su tregua e ostaggi media il capo della Cia

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Far finire la guerra ae guardare alla soluzione a due Stati. Questo l’obiettivo delle missioni diplomatiche in Medio Oriente, ultima quella del ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che anche ieri, in un incontro di 35 minuti con Netanyahu, ha difeso, da amico di Israele, le buone ragionisoluzione a due Stati, ma ha trovato il cortese rifiuto del premier israeliano. Lo stesso che ha espresso apprezzamento per il sostegno italiano e per le iniziative umanitarie del nostro Paese, confermando che il suo governo accelererà le procedure perché l’Italia possa trasferire fuorii 100 bambini e giovaniche curerà e che farà entrare aiuti medici e umanitari nella Striscia. "In questo momento certamente la parte israeliana non è entusiastasoluzione a due Stati – ...