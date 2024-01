SOCIAL – Milan | Ismael Bennacer manda un messaggio alla sua Algeria…

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 26 gennaio 2024)pubblica una lunga letterasua Algeria dopo l’eliminazione in Coppa d’Africa… C’è molta attesa in casaper la prossima sfida di campionato contro il Bologna, in programma sabato sera a San Siro. Intanto, il percorso in Coppa d’Africa per i due rossoneri impegnati, ovvero il nigeriano Samuel Chukwueze e l’algerino, è stato decisamente differente. Se da un lato l’ex Villarreal è riuscito a centrare la qualificazione gli ottavi di finale del torneo con la sua Nigeria, per l’Algeria diè arrivato già il tempo dei saluti. Le Volpi del deserto, sicuramente a sorpresa, sono state eliminate già nella fase a gironi. Proprio, che ha conquistato il ...