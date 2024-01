Snowboard | Visintin è terzo a St Moritz | “Buon risultato | ma la gara potevo vincerla”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024) St.– Omartorna inin Coppa del Mondo e si prende un altro podio. L’Azzurro ha conquistato ilposto nella prova di St., in Svizzera. L’odierno successo consegna all’atleta tricolore delloil podio numero 20 in carriera. “Per una volta non sono contento delposto – ha confessato, come riporta fisi.org – Il podio è un, ma davvero oggima ho commesso un grosso errore in finale”. Michela Moioli è arrivata terza nella prova femminile, vinta dalla ceca Eva Adamczykova. “Purtroppo due errori nella diagonale hanno fatto sì chee Moioli si giocassero la possibilità di vincere. Il ...