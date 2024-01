Snowboard cross | Visintin torna sul podio | terzo posto a St Moritz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Omarsulnella Coppa del Mondo digrazie alnella prova di St.. Si tratta del 20esimoin carriera per il 34enne altoatesino, che in finale ha duellato a lungo per la testa della gara, ma ha poi ceduto terreno a poche centinaia di metri dal traguardo. Il successo è andato al canadese Eliot Grondin, seguito dallo svizzero Kalle Koblet. Non soddisfatto però del suo risultato: “Per una volta non sono contento del. Ilè un buon risultato, ma davvero oggi potevo vincerla ma ho commesso un grosso errore in finale“. Quartoinvece per Michela Moioli nella prova femminile, che ha visto il ...