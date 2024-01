Snam rilancia sugli investimenti Focus sulla transizione green

Leggi su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "Investiremo 11,5 miliardi di euro nello sviluppo di un’infrastruttura in grado di gestire in modo flessibile una pluralità di molecole verso la neutralità carbonica del Paese". Il ceo Stefano Venier, in occasione della presentazione del piano strategico 2023-2027 di, parla di "strategia multimolecola" e tratteggia un’infrastruttura "pan europea, modulare, flessibile e innovativa", nella cui costituzione un ruolo importante avrà la sensoristica e l’intelligenza artificiale. Nel piano, al netto dei finanziamenti pubblici di circa 900 milioni di euro, l’utility prevede un totale didi 11,5 miliardi di euro, in aumento del 15% rispetto al piano precedente. "Il 2022 è stato un punto di svolta per il mercato dell’energia in Europa – continua Venier – Il sistema di approvvigionamento rimane fragile e instabile. Bisogna investire per ...