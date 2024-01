Smog | ancora bollino rosso in tutta l’Emilia Romagna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Bologna, 26 gennaio 2024 -inl'Emilia. Prosegue l'allerta: le misure emergenziali per la qualità dell’aria restano attive nei comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni Pair (Comuni con più di 30.000 abitanti e Comuni dell'agglomerato urbano bolognese) e gli altri provvedimenti emergenziali, rimarranno attivi fino a lunedì 29 gennaio incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino Liberiamolaria. È quanto stabilito in seguito alle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri delle polveri sottili pm10. Fino a lunedì, quindi, ...

Da domani, sabato 27 gennaio, fino a lunedì 27 scatta l'allerta 1-arancione a Verona per il superamento dei limiti di Pm10.Sabato 27: persiste l'anticiclone con nebbie e nubi basse su Val Padana, regioni tirreniche ed Isole. Domenica 28: ancora nebbie e foschie in pianura al Nord, più sole altrove. Lunedì 29: grigio e ...